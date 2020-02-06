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Söke Belediyesi meydan düzenlemesiyle mutlu etti

Söke'ye bağlı Burunköy Mahallesi Meydanı, Söke Belediyesi tarafından düzenlendi.

06.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:17Söke Belediyesi meydan düzenlemesiyle mutlu etti
'ye bağlı Burunköy Mahallesi Meydanı, Söke Belediyesi tarafından düzenlendi. Cami ve muhtarlık binası önünde yer alan meydan yapılan düzenlemeyle Burunköy Mahallesi'ne yakışır hale getirildi.

Atatürk büstü, çiçeklikler ve oturma gruplarıyla tam bir dinlenme alanına dönüştürülen Burunköy Mahallesi meydanı, Burunköy sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Mahalle sakinleri adına Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e teşekkür eden Muhtar Muharrem Kaçar; "Başkanımızdan alanın düzenlenmesi talebimiz oldu. Hemen ekiplere talimat veren Başkanımız Levent Tuncel, yapılan düzenlemeyle alanı köyümüze yakışır hale getirdi. Levent Başkanımız ve Söke Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Belediyemiz ile el ele vererek hizmetlerimizin devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Söke Belediyesi, Söke, Güncel

Kaynak: İHA

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