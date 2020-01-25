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Söke Belediyesi'nden deprem bölgesine yardım eli

Söke Belediye Başkanlığınca Elazığ'da meydana gelen depremin ardından destek amaçlı yardım kampanyası başlatıldı.

25.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:57Söke Belediyesi'nden deprem bölgesine yardım eli
Belediye Başkanlığınca 'da meydana gelen depremin ardından destek amaçlı yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya 'Elazığ için tek yürek, Söke Elazığ'ın yanında' sloganıyla başlatıldı. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in talimatıyla başlatılan yardım kampanyasında; "Vatandaşlar tarafından göndermek istenen her türlü kışlık giysi, battaniye, ısıtıcı yardımlarını Söke Belediyesi olarak bölgeye ulaştırmaya hazırız" denildi.

Sökeli yardımsever vatandaşlar Elazığ depreminin mağdurlarına ulaştırmak istedikleri eşya ve malzemeleri Söke Belediyesi'nin İstasyon Caddesi Sosyal Tesisler yanında bulunan eski Zirai Donatım Depolarına teslim edebilecek.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Elazığ'da meydana gelen ancak tüm ülkenin yüreklerinde hissettiği depremin yaralarını sarmak üzere, biz de Söke Belediyesi olarak yardım elimizi uzatıyoruz. Başlattığımız yardım kampanyasına tüm vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tüm ülkemize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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