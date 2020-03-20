Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Söke Belediyesi'nden esnafı rahatlatacak karar - Haberler

Söke Belediyesi'nden esnafı rahatlatacak karar

Türkiye'de korona virüs nedeniyle iş yerlerini kapatan esnaf kira ve birçok giderini ödemede güçlük çekmeye başlarken; Söke Belediyesi'nden esnafı rahatlatacak hamle geldi.

20.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:50
Söke Belediyesi'nden esnafı rahatlatacak karar
Türkiye'de korona virüs nedeniyle iş yerlerini kapatan esnaf kira ve birçok giderini ödemede güçlük çekmeye başlarken; Söke Belediyesi'nden esnafı rahatlatacak hamle geldi.

Söke Belediyesi, belediyeye ait açık olan dükkanlara 2 ay süreyle kira ötelemesi getirdi. Genelgeyle kapatılan işyerlerindeki kiracılardan ise bir sonraki genelgeye kadar kira alınmayacak.

Korona virüs sürecinde sıkıntı yaşayan esnaflara nefes aldıracak örnek davranış Söke Belediyesi'nden geldi. Küçük esnafını düşünen kararı, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel açıkladı.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Dünyayı saran virüs salgını nedeniyle yaşanan süreçte, özellikle esnaflarımızın ekonomik zorluklar yaşadıklarını biliyoruz. Birçok esnaf giderlerini şuan ödeyememektedir. Bizde Söke Belediyesi olarak, siz esnaflarımızı rahatlatmak açısından kararlar aldık" dedi.

Başkan Tuncel; "siz esnaflarımızı rahatlatmak açısından Belediye dükkanlarında kiracı olan esnaflarımızdan 2 aylık kira bedellerini öteleme; genelge ile işletmesi kapatılan kiracılardan bir sonraki genelgeye kadar kira bedellerini almama kararı aldık. Bu zorlu süreci el ele atlatacağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Hepinize sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Söke Belediyesi, Söke, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbullular ’evde kal’ çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler Haberler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi Haberler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi Haberler
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Haberler
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Haberler
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Salgının kontrolden çıktığı İtalya’dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haberler
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

Afyonkarahisar'da tarihi eser satmaya çalıştığı ileri sürülen şüpheli yakalandı - Haber İngiliz uzmanlar: Kovid-19 önlemleri bir yıl devam etmeli - Haber - Ürdün'de korana virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı - Haber İBB önündeki işçi eylemi anlaşmayla sona erdi - Haber Üsküdar'da korona virüs tedbiri: Banklar kaldırıldı - Haber Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler - Haber Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu - Haber Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler
Loading