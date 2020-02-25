Haberler » Güncel » Söke Belediyesi'nden WhatsApp Hizmet Hattı - Haber

Söke Belediyesi'nden WhatsApp Hizmet Hattı

Vatandaş memnuniyetini ön planda tutan Söke Belediyesi, talep ve şikayetlerin hızlı çözümü için WhatsApp hizmet hattı oluşturdu.

25.02.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:01Söke Belediyesi'nden WhatsApp Hizmet Hattı
Vatandaş memnuniyetini ön planda tutan Belediyesi, talep ve şikayetlerin hızlı çözümü için WhatsApp hizmet hattı oluşturdu. "Birlikte Çözelim" sloganıyla başlatılan WhatsApp Hizmet Hattı, hizmeti vatandaşla daha da yakınlaştıracak.

Vatandaşlar bundan böyle Söke Belediyesi ile ilgili istek, talep, öneri ve şikayetlerini 0 (552) 4542193 numaralı telefon hattını kullanarak WhatsApp kanalıyla iletebilecekler. Vatandaşların gerek yazarak, gerek fotoğraf veya göndererek direkt olarak ulaştıracağı istek, talep, öneri ve şikayetler; ilgili birimlere aktarılarak, değerlendirilmeye alınması sağlanacak. Ardından kısa süre içerisinde konuyla ilgili talebi ileten vatandaşa cevap dönülecek.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Birlikte yöneteceğiz sözümüzün arkasındayız. Bu doğrultuda teknolojinin nimetlerinden de en iyi şekilde faydalanmak istiyoruz. Bugün hemen hemen her birimizin sıkça kullandığı WhatsApp iletişim hattı sayesinde, vatandaşlarımız talep ve şikayetlerini daha hızlı şekilde belediyemize iletme şansı bulacaklar. Tarafımıza ulaşacak talep ve şikayetler yine hızlı bir şekilde ilgili birimlere aktarılacak ve dönüşü de kısa sürede vatandaşlarımıza sağlanacak. Sökemize hayırlı olsun" dedi.

Söke Belediyesi WhatsApp Hizmet Hattı: 0.552.4542193 - AYDIN

Söke Belediyesi, Söke, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 14:50:51