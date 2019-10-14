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Söke Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi 125 milyon TL

Söke Belediye Meclisisi'nin Ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumu yapılırken, toplantıda Söke Belediyesinin 2020 mali yılı tahmini gider bütçesinin 125 milyon, gelir bütçesinin ise 125 milyon TL olarak belirlendi.

14.10.2019 19:39Söke Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi 125 milyon TL
Söke Belediye Meclisisi'nin Ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumu yapılırken, toplantıda Söke Belediyesinin 2020 mali yılı tahmini gider bütçesinin 125 milyon, gelir bütçesinin ise 125 milyon TL olarak belirlendi.

Gerçekleşen toplantıya meclis üyeleri Faik Polat, Neslihan Koyuncu, Mehmet Çetinkaya, Egemen Dalgıç, Süleyman Yörük, Mustafa Bakırcı, Mestan Yeşil mazeretleri nedeniyle katılmadı.

ilk oturumda plan bütçe komisyonuna havale edilen 2020 mali yılı gelir gider bütçesi ile ilgili maddelerin ağırlıklı olarak yer aldığı meclis toplantısında, gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. Yapılan görüşmelerde 2020 yılı performans programı ve bütçe kararnamesi oy birliği ile kabul edildi. Söke Belediye Meclisi, Söke Belediyesi'nin 2020 mali yılı gider tahmini bütçesi 125 milyon TL, 2020 mali yılı gelir tahmini bütçesi ise 125 milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

2020 yılı Vergi, Resim ve Harçlar tarifeleri ile ilgili başlıkta yapılan görüşmede bu tarifelerde ortalama yüzde 10 oranında artış yapıldığı belirtildi. 2020 yılı ücretler tarifesi, kira ve işgaliye artışları da ortalama yüzde 10 artışla kabul edildi. - AYDIN

Söke Belediyesi, Söke, Güncel

Kaynak: İHA

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