27.06.2019 18:07
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Söke Belediyesi parke üretim tesisine kantar kuruldu

Söke Belediyesi parke üretim tesisine kantar kuruldu

Söke-Bağarası yolu üzerinde bulunan Söke Belediyesi Parke Üretim Tesisi girişine kurulan kantar, şantiyede malzeme giriş-çıkışını denetim altına alacak.

Söke- Bağarası yolu üzerinde bulunan Söke Belediyesi Parke Üretim Tesisi girişine kurulan kantar, şantiyede malzeme giriş-çıkışını denetim altına alacak.

Söke Belediye Başkanı Levent Tunce,l beraberinde Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ile kurulumu yapılan katarı yerinde inceledi.

Parke üretim tesisinde büyük bir eksikliği giderdiklerini belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Şantiye alanına yapılan malzeme alımlarında soru işaretlerinin ortadan kalması, kontrolün ve denetimin kolaylaşması adına hizmet verecek olan kantarı faaliyete geçiriyoruz. Kurulumu yapılan Bakanlık onaylı kantar, 60 ton kapasiteli. Aldığımız tedbirlerle hesabını bilen ve hesap verebilen bir belediye yaratmayı hedefliyoruz. Kantarın belediyemize ve Söke'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN
Kaynak: İHA
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