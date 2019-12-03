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Söke Belediyesi ve Söke Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Söke Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü arasında imza altına alınan protokol ile tapu işlemlerindeki bürokrasi ortadan kalkıyor.

03.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:24Söke Belediyesi ve Söke Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı
Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü arasında imza altına alınan protokol ile tapu işlemlerindeki bürokrasi ortadan kalkıyor. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ve Söke Tapu Müdürü Osman Çetin Sarı, web tapu sistemi üzerinden elektronik ortamda işlem yapılmasına ilişkin protokol imzaladı.

Cumhurbaşkanlığının 4 no.lu kararnamesinin 488/5 maddesine istinaden başlatılan uygulama ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Belediyeler arasında başlatılan web tapu sistemi üzerinden elektronik ortamda işlem yapılması Söke'de uygulanacak.

İşlemlerin daha hızlı ve kolaylaşması, tapu müdürlükleri ve belediyelerdeki iş ve işlem sürecinin azaltılması, verimliliğin arttırılması ve daha etkin hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek web tabanlı işbirliği; imzalanan protokol ile Söke'de başladı. Vatandaşlar web tapu sistemi aracılığıyla daha hızlı ve güvenli hizmet alacak. Ayrıca bu sistemle belediyenin icra servisi haciz işlemlerini yapabilme ve haciz kaldırma işlemlerini de uygulayabilecek.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel protokol ile ilgili olarak, "Hayata geçirilen protokolle birlikte tapu müdürlükleri ve belediye başkanlığı birimlerindeki belge güvenliği, bürokrasinin azaltılması, işlemlerin hızlandırılması ve personelin iş yükünün azaltılması sağlanacak. Web tabanlı hizmetle işlem hızı, zaman tasarrufu açısından da fayda sağlayacak. Vatandaşlarımızın daha etkin hizmet alabilmesi için kurumlar arası işbirliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Söke Tapu Müdürü Osman Çetin Sarı, karşılıklı bilgi paylaşımı sonucunda hizmet kalitesinin artacağına inandığını söyledi. - AYDIN

Söke Belediyesi, Söke, Güncel

Kaynak: İHA

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