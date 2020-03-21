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Söke Belediyesinde, dezenfeksiyon görevlilerine ikramiye

Söke Belediyesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları yürüten Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 10 personele ikramiye verilmesi kararı alındı.

21.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:56
Söke Belediyesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları yürüten Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 10 personele ikramiye verilmesi kararı alındı.
Belediye Başkanı Levent Tuncel, encümen üyeleri ve daire müdürleriyle bir araya geldi. Toplantıda, ilaçlama ekibine bir asgari maaş tutarında "motivasyon ikramiyesi" verilmesi kararlaştırıldı.
Tuncel, yaptığı açıklamada, uygun fiyatlı maske, dezenfektan ve eldiven bulmada güçlük çekildiğini belirterek, "Devlet kurumları dahil tüm kamusal alanların ilaçlamalarını belediye bütçesinden yapıyoruz. Bu durum artı ciddi bir maliyet. Bunları yapmak bizim görevimiz ama malzeme fiyatlarının artışı konusunda önlemlerin de alınmasını istiyoruz." dedi.
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Söke Belediyesinde, dezenfeksiyon görevlilerine ikramiye

Kaynak: AA

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Söke Belediyesinde, dezenfeksiyon görevlilerine ikramiye
Etiketler : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Söke, Güncel

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