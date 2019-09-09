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Söke CHP'de 96. yıl kutlaması

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 96. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Söke ilçe teşkilatı tarafından kutlama etkinliği düzenlendi.

09.09.2019 13:40 Söke CHP'de 96. yıl kutlaması
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 96. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Söke ilçe teşkilatı tarafından kutlama etkinliği düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, CHP İlçe Başkanvekili Ali Kemal Özcan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Dalgıç ve partililer katıldı.
Atatürk anıtına çelenk sunulması sonrası ilçe binasında düzenlenen toplantıda konuşan İlçe Başkanvekili Ali Kemal Özcan, temelleri Milli Mücadeleyi başlatan tamim ve kongrelerle atılan CHP'nin bir aydınlanma ve modernleşme projesi olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Kemal Özcan, Söke, Güncel

Kaynak: AA

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