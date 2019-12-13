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Söke CHP'de Adalet Çopur adaylığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Örgütünde 21 Aralık Cumartesi günü kongre yapılacak.

13.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:49Söke CHP'de Adalet Çopur adaylığını açıkladı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Örgütünde 21 Cumartesi günü kongre yapılacak.

Yeni başkan ve yönetimini belirleyecek Söke CHP'de mevcut başkan Ali Kemal Özcan önceki gün aday olduğunu açıklarken; bir başka isim Adalet Çopur da gerçekleştirdiği toplantıyla adaylığını açıkladı.

Emekli Uzman Çavuş olan Adalet Çopur ilçe merkezinde gerçekleştirdiği toplantısına Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, CHP İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, eski ilçe başkanları da katıldı.

Adalet Çopur açıklamasında; "Her zaman sol yanımda taşıdığım CHP; insana bakış açım, sevgiye inancım olmuştur. Yaşamım boyunca dürüst ve örgütlü çalışmaya inandım. Bu da benim hayat felsefemi oluşturmuştur. CHP'de siyaset yapma nedenim olmuştur. Bizim için örgüte yüzünü dönerek, kendimize değil, herkese hizmet en büyük amacımızdır. Bu düşüncelerle karanlığa karşı umut, haksızlığa karşı kalkan, adaletsizliğe karşı da halkça hizmet için CHP Söke İlçe Başkanlığına aday oldum. Bu benim yaşadığım büyük onurdur" dedi.

Açıklamanın ardından ilçe kongresinde karşında rakip olacak mevcut ilçe Başkanı Ali Kemal Özcan, Adalet Çopur'u tebrik etti, başarılar diledi. Çopur açıklamaya katılan diğer üyelerin de başarı dileklerini kabul etti. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Aralık, Söke, Güncel

Kaynak: İHA

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