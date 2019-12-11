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Söke CHP'de mevcut Başkan Ali Kemal Özcan adaylığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Örgütünde 21 Aralık Cumartesi günü yapılacak ilçe kongresi öncesinde mevcut Başkan Ali Kemal Özcan adaylığını açıkladı.

11.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:23Söke CHP'de mevcut Başkan Ali Kemal Özcan adaylığını açıkladı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Örgütünde 21 Cumartesi günü yapılacak ilçe kongresi öncesinde mevcut Başkan Ali Kemal Özcan adaylığını açıkladı.

Basın toplantısına Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Belediyesi önceki dönem Başkanı Necdet Özekmekçi, eski ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri başta olmak üzere çok sayıda partili katıldı.

Ali Kemal Özcan; 2002 Mayıs ayında gençlik kollarıyla başlayan yürüyüşüne zaman içinde hemen hemen tüm dönemlerde alınan görevlerden sonra, bugün ilçe başkanı adayı olarak partililerinin karşısına çıkmaktan mutlu odluğunu söyledi.

CHP'nin son seçimlerle sıkı bir miras devraldığını yerel yönetimlerde başarı elde edildiğini belirten Özcan, "Yerel seçimlerde elde edilen bu başarı genel iktidarım da müjdecisidir. Partililerimizin enerjisi ve katkıları ile bunu başaracağımıza inanıyorum. Doğru iletişim kurmamız halinde ortak bir akılla memleketimizin sorunlarını çözeceğimize, kendimize yeni ve sağlıklı yollar bulacağımıza inanıyorum. 21 Aralık'ta delegelerimizin teveccüh etmesi halinde ortak akıldan ayrılmayacağım, ortak aklın inşasına devam edeceğim. Delege seçimlerinde herkes gördü, Söke CHP'nin tüm değerlerine özen gösterdik. Bu tecrübe, değerler ve ortak akılla hep birlikte daha da büyüyerek yol alacağız. Bu hususta bana vereceğiniz katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ederim" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Söke CHP ilçe Başkan Adayı Ali Kemal Özcan, tebrikleri kabul etti. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Kemal Özcan, Aralık, Söke, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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