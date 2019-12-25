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Söke CHP'de yeni yönetim mazbatasını aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Başkanlığına seçilen Ali Kemal Özcan ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı.

25.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:55 Söke CHP'de yeni yönetim mazbatasını aldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığına seçilen Ali Kemal Özcan ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen ilçe kongresinde CHP Söke İlçe Başkanı olarak seçilen mevcut ilçe Başkanı Ali Kemal Özcan, mazbatasını yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçe seçim kurulundan aldı.

CHP Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan yaptığı açıklamada, "21 günü gerçekleştirdiğimiz ilçe kongresi ile demokratik bir yarışı geride bıraktık. Delegelerimizin yüksek katılımı, ben ve ekibime gösterdikleri büyük teveccüh ile onurlu göreve seçildik. Yeniden belirlenen yönetim kurulu arkadaşlarımız ile birlikte halkın iktidarını genele taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Öncelikle genel kurulumuza katılan Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız başta olmak üzere tüm konuklarımıza ve partililerimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar CHP'ne gönül vermiş, katkı sağlamış, hizmet vermiş herkese çok teşekkür ediyor ve bundan sonra da katkılarını beklediğimizi söylemek istiyorum" dedi. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Kemal Özcan, Aralık, Söke, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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