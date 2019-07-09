09.07.2019 16:20
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Söke CHP'den ADD ve Şehit Aileleri Derneğine Ziyaret

Söke CHP

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Yönetimi sivil toplum kuruluşu ziyaretlerine başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Yönetimi sivil toplum kuruluşu ziyaretlerine başladı. Yerel seçimler sonrası teşekkür ziyaretlerinin yanında sivil toplum kuruluşlarının sorun ve taleplerini dinlemek üzere gerçekleşen ziyaretlere Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ile Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği'nden başlandı.

CHP Söke İlçe Başkanı Mesut Atakan başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ve Kadın Kolları Başkanı Müjgan Dalgıç'ın katılımıyla gerçekleşen ziyaretlerde ilk durak ADD Söke Şubesi oldu. Dernek Başkanı Makbule Erdoğan ve dernek yönetim kurulu üyelerince karşılanan Söke CHP Heyeti arasında sıcak bir sohbet geçekleşti.

ADD ziyareti sonrası Söke CHP İlçe Yönetimi ile Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Ulvi Atmaca ve dernek yönetim kurulu üyeleri CHP'lilere ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Ulvi Atmaca Kemalpaşa Parkı içinde yer alan dernek binalarının sorunlarını iletti. CHP Söke İlçe Başkanı Mesut Atakan gönüllülük esası ile hizmet veren derneklerin sorunlarını yakından bildiklerini, ziyaretlerde gündeme gelen sorun, talep ve şikayetleri ilgili makamlara ileteceklerini söyledi. Mesut Atakan, Ulvi Atmaca'nın şehitler anıtı önünde bulunan bayrak direğinin değişimi talebine karşılık, direğin değişeceği sözünü verdi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi, Söke, Güncel

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