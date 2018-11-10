Söke'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenleri

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:45



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:45

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sonsuzluğa uğurlanışının 80. Yıldönümünde Söke'de törenlerle anıldı.İlk tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Garnizon Komutanı Pers. Alb. Hasan İhsan Kızgınçelik, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, protokolün diğer üyeleri, askeri erkan ve öğrenci gruplarının katıldığı törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Çelenklerin sunumunun ardından saat 09.05'te sirenler çaldı, iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından istiklal marşı okundu.Çelenk sunum töreni sonrasında Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonunda gerçekleşen salon programına geçildi. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan törende açılış konuşmasını Cumhuriyet Anadolu Lisesi müdürü Levent Yıldız yaptı. Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün çok yönlü bir lider olduğunu vurgulayan Levent Yıldız; tarihte elde edilen askeri ve diplomatik başarıların günümüzde çok çalışarak, çok okuyarak, bilim ve ilimin ışığında büyüyebileceğini söyledi.Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı tarih öğretmeni Ahmet Öztürk yaptı. 10 Kasım ile ilgili ilçe genelinde gerçekleştirilen okullar arası yarışmaların ödüllerinin verildiği törenin ardından "Kalpaklı Süvari" adlı oratoryo sahnelendi. Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi duygulu anlar yaşatırken, büyük beğeni topladı. - AYDIN