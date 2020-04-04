Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Söke'de adliye ve cezaevinde koronavirüs tedbirleri

Aydın'ın Söke ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapasamında adliye ve cezaevinde bir dizi önlem alındığı bildirildi.

04.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:48
Söke'de adliye ve cezaevinde koronavirüs tedbirleri
Aydın 'ın Söke ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapasamında adliye ve cezaevinde bir dizi önlem alındığı bildirildi.
Söke Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, adliye girişlerinde vatandaşların ateş ölçümlerinin yapıldığını, binanın 2 saat arayla dezenfekte edildiğini ve çalışanlara eldiven ile maske verildiğini belirtti.
Öztürk, Söke Kapalı Cezaevindeki 78 personelin de Söke Tarımsal Yayım ve Eğitim Merkezinde konakladığını ifade etti.
Hakim ve savcıların nöbet sistemi esasına göre dönüşümlü çalıştığını dile getiren Öztürk, "Vatandaşlarımız hiçbir şekilde mağdur edilmemektedir. Gün içerisinde hakim ve savcılarımız ve yeteri kadar personelimiz adliyemizde mevcuttur." dedi.
Cezaevine girişlerde de gerekli önlemlerin alındığını vurgulayan Öztürk, "Cezaevine ilk defa kabul edilen hükümlü ve tutukluların özel bir alanda 14 gün boyunca karantina altına alınması sağlanmaktadır. Salgın nedeniyle Açık Cezaevi hükümlülerinin iş yurdu dahil her türlü faaliyetlerine son verilmiş, adliyelerdeki kafeterya, çay ocağı ve temizlik faaliyetleri durdurulmuş, devam etmekte olan sosyal tesis inşaatımıza da ara verilerek bütün hükümlüler kurum içerisine alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ali Öztürk, Aydın, Söke, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Söke'de adliye ve cezaevinde koronavirüs tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yasağa uymayan 20 yaş altı iki gence ceza! İşte ödeyecekleri meblağ Haberler
Yasağa uymayan 20 yaş altı iki gence ceza! İşte ödeyecekleri meblağ
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump’ın son çıkışına kimse anlam veremedi Haberler
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'ın son çıkışına kimse anlam veremedi
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi Haberler
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi
CHP’li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü Haberler
CHP'li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş’tan hayırseverlere çağrı Haberler
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş'tan hayırseverlere çağrı
Bakan Koca, ’Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İstanbul’a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi Haberler
İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Haberler
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:16: Sevdamız Samsun Platformu üyeleri ev ev gezerek ekmek dağıtıyor - Haber 16:15: Kuru yük gemisindeki 9 işçi karantinaya alındı - Haber 16:15: Kağıthane'de sokak hayvanları unutulmadı - Haber 16:15: Kuru yük gemisindeki 9 işçi karantinaya alındı - Haber 16:15: DÜZCE Sakarya arasında az bilinen ara yol taşlarla kapatıldı+++ - Haber 15:49: Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı - Magazin 14:56: Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi - Haber 14:38: Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi - Haber 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler