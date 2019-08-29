Haberler» 3. Sayfa» Haber

Söke'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, yoldan çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazada, genç sürücü ağır yaralandı.

29.08.2019 17:07 Söke'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde, yoldan çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazada, genç sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Uğur Ozan Güney yönetimindeki 09 JF 957 plakalı otomobil, Söke'den Aydın yönüne giderken, Muradiye Kavşağında bulunan ışıklara yaklaştığı sırada kontrolden çıktı. Kaldırımı aşan otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçtan çevredeki vatandaşlar ve 112 Acil Sağlık ekibinin yardımı ile çıkarılan sürücü Uğur Ozan Güney, ağır yaralandı.

Genç sürücü 112 acil servis ambulansı ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - AYDIN

Muradiye, Aydın, Söke, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:00   Karaman'da hamile kadın ve kocasına silahlı saldırı
17:58   Motosiklet araçla çarpıştı, sürücüsü ağır yaralandı
17:51   Polisten kaçan motosiklet sürücüsü polise çarptı
17:35   Bilimsel gezide "dolandırıcılık" iddiası
17:34   Sokak ortasında pompalı tüfekle cinayet
17:33   Tonlarca domates yola saçıldı
17:33   Kaş'ta kayalıklara çarpan lüks tekne havadan görüntülendi