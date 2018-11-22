Söke'de Aşık Veysel Türkülerle Anıldı

22 Kasım 2018 Perşembe 14:59



22 Kasım 2018 Perşembe 14:59

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi Gönül Dağı Korosu konseri gerçekleştirildi.İdris Uysal'ın şefliğini yaptığı koro, Türk Halk Ozanı Aşık Veysel'in türkülerini seslendirdi. Aşık Veysel'in türküleri ile anıldığı konsere Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neva Genç de katılarak, izleyiciler arasında yer aldı.Çeşitli meslek gruplarından Türk Halk Müziği gönüllülerince oluşan Gönül Dağı Korosunun seslendirdiği koro ve solo türküler beğen topladı. Mimarlık Fakültesi binasında bulunan salonun giriş kısmında Aşık Veysel'in fotoğraflarından oluşan mini bir sergi de yer aldı. - AYDIN