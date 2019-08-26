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Söke'de Başkan Tuncel esnafın konuğu oldu

Söke'nin CHP'li Belediye Başkanı Levent Tuncel, esnafların kahvaltıda konuğu oldu.

26.08.2019 13:52 Söke'de Başkan Tuncel esnafın konuğu oldu
Söke'nin CHP'li Belediye Başkanı Levent Tuncel, esnafların kahvaltıda konuğu oldu.

Söke'nin Yıldırım Sokak esnafları, sokaklarında kahvaltı düzenledi. Esnafların sokak kahvaltısına Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel davet edildi. Kahvaltıda önceki dönem belediye başkan yardımcısı Ahmet Karakaş da bulundu. Sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen kahvaltıda, fotoğraflara yansıyan kare görenleri memnun etti. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, esnafların sorun ve taleplerini dinledi.

Söke ve Sökelilere hizmet için biraya gelebileceklerini bir kez daha gösteren Tuncel, vatandaştan tam not aldı. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Söke, Güncel

Kaynak: İHA

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