Söke'de bıçakla yaralama

Aydın
'ın Söke
ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Aydın Caddesi'ndeki Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ
hizmet binası yakınında karşılaşan Tekin Taşçı ve ablasının eski eşi A.G. tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G, Taşçı'yı sağ bacağından bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Taşçı'yı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı.
A.G. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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