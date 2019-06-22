22.06.2019 14:06
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Söke'de bir kadın evinde ölü bulundu

Söke

Aydın' bağlı Söke ilçesinin merkez mahallelerinden Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi'nde yaşayan Gülümser Özgöncan evin çatı katında ölü bulundu.

Aydın ' bağlı Söke ilçesinin merkez mahallelerinden Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi'nde yaşayan Gülümser Özgöncan evin çatı katında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı olduğu ve oğlu ile gelini ile aynı evde yaşadığı belirtilen Gülümser Özgöncan'dan haber alınamayınca, durumdan şüphelenen yakınları polis eşliğinde eve girdi. Polis evin çatı katında kadının yerde yattığını gördü. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemede talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hayatını kaybeden kadının vücududnun çeşitli yerlerinde darp ve yara izleri olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri cinayet süphelisi oğul M.Ö.'yü aramaya başladı. - AYDIN
Kaynak: İHA
Polis , Aydın , Söke , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:20 Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
15:19 Elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım kamyonu yaktı
15:12 Çöplük yangınını itfaiye söndürdü
15:04 Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızlık şebekesini çökertti
15:03 Arkadaşı ile birlikte uyuşturucuya kurban giden genç toprağa verildi
14:56 Büyükçekmece'de gece saatlerinde 4 işçinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise dumandan etkilenerek...
14:49 Çanakkale'de 46 mülteci yakalandı