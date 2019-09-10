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Söke'de çalınan minibüs bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde evinin önünden çalınan Ural T.'ye ait minibüs Jandarmanın yaptığı çalışma sonrasında terk edilmiş vaziyette bulundu.

10.09.2019 09:16 Söke'de çalınan minibüs bulundu
Aydın'ın Söke ilçesinde evinin önünden çalınan Ural T.'ye ait minibüs Jandarmanın yaptığı çalışma sonrasında terk edilmiş vaziyette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bağarası Mahallesi'nde Ural T.'ye ait 09 VK 354 plakalı minibüs gece geç saatlerde evinin önünden çalındı. Minibüsünün çalındığını fark eden Ural T. hemen Jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda minibüs Söke Otogarı yakınlarında lastiği patlatılmış olarak, terk edilmiş vaziyette bulundu. Minibüs sahibi Ural T. jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Jandarma, Aydın, Söke, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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