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Söke'de çatından düşen işçi öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde çırçır fabrikasının çatısına, bakım ve onarımı için çıkan 47 yaşındaki İsmail Yiğit, yaşamını yitirdi.

26.09.2019 16:37Söke'de çatından düşen işçi öldü
Aydın'ın Söke ilçesinde çırçır fabrikasının çatısına, bakım ve onarımı için çıkan 47 yaşındaki İsmail Yiğit, yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Mahallesi Can Sokak'ta bulunan bir çırçır fabrikasında işçi olarak çalışan İsmail Yiğit, öğle saatlerinde saat 12.30 sıralarında, bakım ve onarım için çatıya çıktı. Çatıdaki sorunlu yerlerini söken İsmail Yiğit, dengesini kaybedip, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Çatıdan, fabrikanın içindeki beton zemine düşen Yiğit, ağır yaralandı. Fabrikadaki diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Yiğit, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Aydın, İşçi, Söke, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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