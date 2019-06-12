Söke'de çocuk yazarların imza günü

Söke
ilçesinde öğrencilerinin yazdığı öykü kitabı için imza günü düzenlendi.
Hilmi Fırat Anadolu Lisesi
'nde düzenlenen programda, 2016 yılında hayata geçirilen "Çocuk Yazarlar Projesi" kapsamında ilçedeki ilkokul öğrencilerinin yazıp kitap haline getirdiği öykü kitabı için imza günü gerçekleştirildi.
Sadullah Kuşada İlkokul Müdürü Cemal Tarık, öğrencilere "sürece bağlı yazma" tekniğini kullandırarak hayata geçirdikleri projeyle ciddi mesafe aldıklarını söyledi.
Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu
da projede yer alan çocuk yazarları tebrik ederek, projeye gönüllü olarak destek veren öğretmenlere teşekkür etti.
Projeyi çok önemsediğini söyleyen Kurtbeyoğlu, çocukların arasından gelecekte iyi yazarlar çıkacağına inandığını dile getirdi.
Kaynak: AAFırat
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