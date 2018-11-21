Söke'de Çocuklar Hacivat ve Karagöz'ü Çok Sevdi

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:03



21 Kasım 2018 Çarşamba 17:03

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri kapsamında Söke'de çocuklar geleneksel gölge oyunu Karagöz ve Hacivat ile eğlendi. Söke Belediyesi ve Söke Kent Konseyi Sökeli çocukları; geleneksel gölge oyunlarını gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında yaşatmak için yaptığı çalışmalarla dikkat çeken, bu konuda birçok ödül alan sanatçı Hayali Suat Veral ile buluşturdu.Hayali Suat Veral tarafından sahnelenen Hacivat Karagöz gösterisinde çocuklar keyifli anlar yaşadı. Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda gerçekleşen etkinlikte Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran da çocuklarla birlikte geleneksel gölge oyunlarını izledi.Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederken; "Özellikle gününüzde çocuklarımızın geleneksel Türk kültürü ile buluşmasını çok önemsiyoruz. Sökeli çocukların mutluluğu bizleri de mutlu ediyor" dedi.Geçtiğimiz yıl Söke Belediyesi yine Söke Kent Konseyi ile yaptığı çalışmayla Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evinin alt katında bulunan çocuk oyuncakları sergisinde gölge oyunları bölümü oluşturmuştu. Hayali Suat Veral'in katkılarıyla oluşturulan bu alanda sürekli olarak Sökeli çocuklar Hacivat ve Karagöz başta olmak üzere gölge oyunlarının tüm karakterleri ile tanışma fırsatını elde edebiliyor. - AYDIN