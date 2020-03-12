Söke'de depo yangını
Aydın'ın Söke ilçesindeki bir depoda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
12.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:05
Aydın 'ın Söke ilçesindeki bir depoda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Söke'nin Akçokonak Mahallesi'nde bir depodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanılığı Söke İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından depodaki yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle depoda maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Edinilen bilgiye göre, Söke'nin Akçokonak Mahallesi'nde bir depodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanılığı Söke İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından depodaki yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle depoda maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Kaynak: İHA
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