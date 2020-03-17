Söke'de dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
Söke Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.
17.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:07
Söke Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.
Belediye ekipleri, parklar, çocuk oyun alanları, toplu taşıma araçları, ibadethaneler ve kamu binalarında dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor.
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Gücümüzün yettiğince her yere yetişme gayreti içindeyiz. Müdürlüklerimiz ve bağlı ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın sağlıkları bizim çok önemli. Bu hassasiyet ve ciddiyetle dezenfeksiyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Süreci en etkin ve en titiz şekilde yürütme gayreti içindeyiz." dedi.
Belediye ekipleri, parklar, çocuk oyun alanları, toplu taşıma araçları, ibadethaneler ve kamu binalarında dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor.
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Gücümüzün yettiğince her yere yetişme gayreti içindeyiz. Müdürlüklerimiz ve bağlı ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın sağlıkları bizim çok önemli. Bu hassasiyet ve ciddiyetle dezenfeksiyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Süreci en etkin ve en titiz şekilde yürütme gayreti içindeyiz." dedi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Söke Belediyesi, Söke, Güncel
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