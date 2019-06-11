Söke'de "Düğün ve Asker Evi, Cenaze Evi Olmasın" Projesi devam edecek

Kaynak: İHA

Söke İlçe Kaymakamlığı himayesinde Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uygulanan ve çeşitli kurum ve kuruşlar tarafından destek verilen "Düğün ve asker evi, cenaze evi olmasın" adlı proje bu yıl da devam ettiriliyor. İlçe Güvenlik Kurulu Haziran ayı toplantısının temel konusu da bu projenin tanıtımı olurken, geçen yıl başlatılan proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verildi.İlçe Güvenlik Kurulu Haziran ayı toplantısı, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapıldı. İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Söke Garnizon Komutanı Salih Büyük, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal ve Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan başta olmak üzere kurulda yer alan siyasi parti, STK temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı."10 olaya cezai işlem uygulandı""Düğün ve asker evi, cenaze evi olmasın" sloganıyla gerçekleşen proje hakkında sunumu Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Jandarma Muhammet Ceyhan yaptı. Proje kapsamında yapılan çalışmalar aktarılırken, Söke'de 2017 yılımda 5, 2018 yılında 3, 2019 yılının ilk 5 ayında 2 silah atma olayına müdahale edilerek, cezai işlem yapıldığı belirtildi. Söke'de bu olaylarda ölümlü yada yaralanma olmadığı ifade edildi. Çiçekçiler, düğün salonları, orkestralarla ortak çalışmalar yürütüldüğü belirtilen "Düğün ve asker evi, cenaze evi olmasın" Projesi'nde afiş, reklam alanları ve pankartlarla bilgilendirme yapıldığı belirtildi.Kaymakam Kurtbeyoğlu; "Herkes Tepki Koymalı"Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; "Can kaybı hiçbir mazerete sığınılmayacak kadar değerli ve önemli. Başta muhtarlarımız olmak üzere düğün sahipleri ve tüm vatandaşlarımız hassas olmalı. Silah atılarak bir sevinç olmaz. Bugün silah atanken, yarın siz veya bir yakınınızın canı yanan siz olabilirsiniz. Herkesin düğün, asker ve eğlence evlerinde silah atmaya karşı tepki koymalarını istiyoruz" dedi.İlçe Güvenlik Kurulu toplantısında proje sunumunun dışında katılımcıların fikir ve görüşleri de alındı. - AYDIN