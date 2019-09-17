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Söke'de 'Dur' İhtarına Uymayan Minibüsten Göçmenler Çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan minibüsten 35 düzensiz göçmen çıktı.

17.09.2019 23:15Söke'de 'Dur' İhtarına Uymayan Minibüsten Göçmenler Çıktı
Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan minibüsten 35 düzensiz göçmen çıktı.
Edinilen bilgiye göre; Söke ilçesi girişinde bulunan uygulama noktasında jandarma ekipleri şüpheli 35 HSZ 04 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Minibüs şoförü 'dur' ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Ekiplerce takibe alınan minibüs Güllübahçe Mahallesi meydanında durduruldu.
Minibüsten aralarında çocuklarında bulunduğu 35 düzensiz göçmen çıktı. Göçmenler işlem yapılmak üzere merkeze götürülürken, organizatör olduğu değerlendirilen minibüsün şoförü de gözaltına alındı.
(İHA)

Jandarma, Aydın, Söke, Güncel

Kaynak: İHA

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