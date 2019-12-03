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Söke'de engelliler günü etkinliği

Soma'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

03.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:50Söke'de engelliler günü etkinliği
'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Doğa Koleji konferans salonundaki etkinliğe Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan ile protokol üyeleri de katıldı.
Kıryarlar Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından hazırlanan programın açılış konuşmasını yapan okul müdürü Burcu Pakalın, amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu, engeliyle yaşamak zorunda olan insanların daha iyi anlaşılması gerektiğini ifade etti.
"Böyle bir alanda bu özel çocuklarla çalışmanın bana Rabbimin en büyük hediyesi olduğunu düşünüyorum" diyen Pakalın, "Büyük hırsların peşinde değil küçük şeylerden de büyük mutluluklar öğrettikleri için öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Bu programın amacı onlara acıma, üzülme olmasın, onların hayatını kolaylaştırmak için herkesin farkındalığını artırması gerekiyor." dedi.
Etkinlikte öğrenciler tarafından sunulan gösterileri sergilendi.

Dünya Engelliler Günü, Mustafa İberya Arıkan, Doğa Koleji, Soma, Güncel

Kaynak: AA

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