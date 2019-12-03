Haberler » Güncel » Söke'de Engelliler Günü etkinliği - Haber

Söke'de Engelliler Günü etkinliği

Söke'de 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

03.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:07Söke'de Engelliler Günü etkinliği
'de 3 Dünya Engelliler günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Söke Kıryarlar Özel Eğitim Uygulama Okulu eğitmenleri ve özel öğrencileri tarafından hazırlanan sahne gösterileri beğeni ile izlendi.

Gerçekleşen etkinliği izleyenler arasında Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Jandarma Binbaşı Gökhan Kurgan, Emniyet Müdürü Yalçın Şipal'de yer aldı.

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan okul müdürü Burcu Pakalın; "Amacımız farkındalık oluşturmak, gözlerinizin görmediğini, doğadaki bin bir rengi keşfedemediğimizi ya da yürüyemediğimizi, gönlünüzce konuşamadığınızı, fikirlerinizi ifade edemediğini, tek başına yemek yiyemediğinizi, güzel şarkıları dinleyemediğinizi, sevdiklerinizin sesini duyamadığınızı hiç düşündünüz mü?. Bugün gündeme gelen engelliler işte her gün böyle yaşıyorlar. Her sağlıklı insan engelli adayıdır. Klişeleşmiş bir cümle olsa da bu cümleyi her duyduğumda engellilere ve kendini engelsiz sanan bizlerin bakış açısını çok değiştireceğine inanıyorum" dedi.

Etkinlikte okul slayt tanıtımı ardından okul öğrencileri tarafından hazırlanan minue, yüzme gösterisi, benim adım öğretmen klibi gösterisi, klip canlandırma gibi sahne gösteriler sunuldu. Özel öğrencilerin sahnede ritmik jimnastik ve basketbol gösterisi beğeniyle izlendi. - AYDIN

Tahsin Kurtbeyoğlu, Aralık, Söke, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:28 Denizli'de 18 suçtan aranan 2 şüpheli yakalandı - Haber
18:27 Zonguldak parti başkanları tekerlekli sandalye ile gezdi - Haber
18:27 Düzce televizyondan çıkan alevler evi sardı, yaşlı kadını komşuları kurtardı - Haber
18:27 Görme engelliye kiril alfabesi ile yazılan kuran hediyesi - Haber
18:22 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
17:53 Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:53 Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 18:28:58