Söke'de Engelliler Hacivat ve Karagöz'le Eğlendi

Türk Kültürünün geleneksel gölge oyunu bu kez engelli öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Söke Belediyesi
ve Söke Kent Konseyi
tarafından gerçekleştirilen etkinlikte engelliler Hacivat ve Karagöz ile eğlendi. Dünya Engelliler Günü
nedeniyle gerçekleştirilen etkinlik Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu
Kültür Salonunda yapıldı. Söke'de faaliyet gösteren özel eğitim okullarının öğrencilerine yönelik gerçekleşen etkinlikte; sanatçı Hayali Suat Veral
tarafından sahnelenen Hacivat Karagöz gösterisinde çocuklar keyifli anlar yaşadı. İnteraktif gösteride çocuklarda oyuna katkı sağlayınca güzel görüntüler oluştu.
Etkinliğin açılışında konuşan Söke Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan ve sanatçı Suat Veral tüm öğrencilerin Engelliler Günü
'nü kutladı. - AYDIN
04 Aralık 2018 Salı 11:29