Haberler » Güncel » Söke'de 'Erken tanı hayat kurtarır' standı açıldı

Söke'de "Erken tanı hayat kurtarır" standı açıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde kansere dikkat çekmek amacıyla "Erken tanı hayat kurtarır" sloganıyla stant açıldı.

15.10.2019 17:14Söke'de
Aydın'ın Söke ilçesinde kansere dikkat çekmek amacıyla "Erken tanı hayat kurtarır" sloganıyla stant açıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan standın açılışında konuşan Söke İlçe Sağlık Müdürü Esma Gürsoy, kanser hastalıklarında erken teşhisin önemine dikkat çekmek için bu etkinliği başlattıklarını söyledi.
Ekim ayı sonuna değin çeşitli noktalarda farkındalık etkinlikleriyle vatandaşı bilinçlendirmeye devam edeceklerini belirten Gürsoy, emeği geçenlere teşekkür etti.
Stantlarda vatandaşlara broşürlerle erken tanının önemi anlatıldı.
Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve eşi Ayşe Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, Söke Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant da stantları ziyaret etti.

Cumhuriyet Meydanı, Aydın, Söke, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:17 Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (8)
19:14 Spor hataysporlu futbolculardan asker selamı
19:13 Şentop: "Uluslararası siyasette yaptırım sonuç alıcı bir yol değildir"
19:13 Farkındalık için gözleri kapalı yürüdüler
19:13 İtalyan Bakan'dan UEFA'ya Türkiye mektubu
19:13 Arkadaşlarının cesedini taşırken yakalanan 2 kişiye gözaltı
19:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
15.10.2019 19:19:13