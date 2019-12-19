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Söke'de gıda sektörüne eğitim toplantısı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki gıda sektörü esnaf odaları ile bu sektörde hizmet veren işletmecilere yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.

19.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:19 Söke'de gıda sektörüne eğitim toplantısı
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki gıda sektörü esnaf odaları ile bu sektörde hizmet veren işletmecilere yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.

Toplantıya katılanlar arasında Türkiye LOkantacılar Federasyonu Başkan Vekili ve Söke Lokantacılar Tatlıcılar Odası Başkanı Mehmet Gül'de yer aldı.

Söke Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleşen eğitim toplantısında Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından yiyecek hizmeti veren toplu tüketim işletmeleri bakkal, market vb. satış işletmelerine yönelik 'Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği' kapsamında bilgiler verildi. - AYDIN

Mehmet Gül, Söke, Güncel

Kaynak: İHA

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