Haberler » Güncel » Söke'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haber

Söke'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

05.12.2019 23:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:32
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özge E. yönetimindeki 35 AS 6210 plakalı otomobil, Söke'den yönüne giderken Aypam Kavşağı'ndan dönüş yapan 09 ACP 627 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Özge E. ile araçta sıkışan Nihat B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, sıkışan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Diğer sürücünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
Söke'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Milas, Söke, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:12 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Fas'ta üst düzey temaslarda bulundu - Haber
00:10 Silivri'de "Deprem Öncesi ve Sonrasında Alınacak Önlemler" semineri - Haber
00:06 "On Küçük Zenci" oyunu Tiyatro Ak'la Kara'da gala yaptı - Haber
00:05 Dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı - Haber
00:04 Muğla turizmi İzmir'de konuşuldu - Haber
23:42 Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı - Haber
22:12 ABD'yi karıştıran iddia: Orta Doğu'ya 14 bin asker mi gönderilecek? - Haber
21:41 AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı - Haber
20:41 Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı - Haber
20:28 Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli don ve buzlanma uyarısı - Haber
6.12.2019 00:16:48