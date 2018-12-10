Söke'de 'İnsan Hakları' Konferansı

10 Aralık
Dünya İnsan Hakları günü nedeniyle Söke
'de konferans düzenlendi.
Söke İnsan Hakları Kurulu tarafından gerçekleştirilen konferans Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (Endüstri Meslek Lisesi
) gerçekleştirildi. Konferansta ADÜ Söke İşletme Fakültesi Araştırma Görevlisi Ecem Buse Sevinç Çubuk
'un konuşmacı olarak yer aldı.
Konferansın katılımcıları arasında İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu
, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran
, İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, Ak Parti
İlçe Başkanı Namık Yıldırım, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, Söke İnsan Hakları Kurulu'nun yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler yer aldı. - AYDIN
10 Aralık,Söke
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:46