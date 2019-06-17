Söke'de işten çıkarma iddiası

Aydın
'da, Söke Ovası
Sulama Birliği'nden işten çıkarılan 11 işçi eylem yaptı.
Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını öne süren işçiler taşıdıkları dövizlerle Söke Ovası Sulama Birliği önünde toplandı.
İşçiler adına açıklama yapan Enerji İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Engin
, işten çıkarılan 11 işçiye destek vermek için burada olduklarını söyledi.
Engin, işçilerin sendikalı oldukları ve haklarını aradıkları için işten çıkarıldıklarını ileri sürerek "İşçi dostlarımızın işe iadelerinin sağlanması, gasp edilen haklarının kazanılması ve sendikal mücadelede yaşamış oldukları tehdit ve baskıların ortaya çıkardığı psikolojik durumun telafi edilmesi adına hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız." dedi.