Haberler » Güncel » Söke'de kaçak tarihi eser kazısına 7 gözaltı - Haber

Söke'de kaçak tarihi eser kazısına 7 gözaltı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 7 kişi suçüstü yakalandı.

19.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:46 Söke'de kaçak tarihi eser kazısına 7 gözaltı

AYDIN'ın ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 7 kişi suçüstü yakalandı.

Söke İlçe Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı üzerine yaptığı çalışmada, Atburgazı Mahallesi Kocaataş mevkisinde, kaçak tarihi eser kazısı yapıldığını belirledi. Dün bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan K.A., O.A. S.A., M.A., B.A., T.K. ve R.Ö.'yü suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazı yapmakta kullandığı kazma, kürek, hilti, dedektör ve 1 dizüstü bilgisayara el konuldu. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Jandarma, Söke, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:59   "İki Gözüm Ahmet" fragmanı yayında - Haber
14:58   İznik'te kimyasal atık AFAD'ı harekete geçirdi - Haber
14:58   Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sürüyor: 3 ölü - Haber
14:54   Başkan Alim Işık, Ülkü Ocakları'nda gençlerle buluştu - Haber
14:53   Melikgazi, metruk binalardan temizleniyor - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46   Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:36   İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'daki at vebası salgınıyla ilgili harekete geçti - Haber
19.12.2019 15:07:50