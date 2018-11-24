Söke'de Kadın Trafik Polislerinden Vatandaşlar Memnun

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:41



24 Kasım 2018 Cumartesi 14:41

Aydın'ın Söke ilçesinde şehir trafiğinin yoğun olduğu caddede görevlendirilen kadın trafik polisleri titizlikle çalışıyor.Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'nde görevli 2 kadın polis, 2 ay önce şehrin en yoğun noktalarından olan İstasyon Caddesi'nde göreve başladı.Polisler Gamze Gemici ve Sayime Erol, trafik akışını sağlamanın yanında sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda da bilgilendiriyor.Sürücülerin bu durumdan memnun olduklarını belirten Gemici ve Erol, "Vatandaş çok mutlu bu durumdan. Biraz önce bir amca geldi, 'Kızım siz geldiğinizden beri yollarda 2. sıra park göremiyoruz' dedi. Çok memnunlar. Olumlu tepkiler alıyoruz." diyerek yaşadıkları olumlu geri dönüşleri dile getiriyor." dedi.İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Vatandaş bayan polisi görünce daha duyarlı oluyor. Uygulamadan hem vatandaş, hem cadde esnafı, hem de biz memnunuz. Önemli olan Söke halkımızın trafik yönünden huzura erişmesi. Bunun için üzerimize düşenin gereğini yapmaya çalışıyoruz." denildi.