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Söke'de kadına yönelik şiddet kınandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

25.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:36Söke'de kadına yönelik şiddet kınandı
'ın ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Söke Kadın Sığınma Danışma ve Dayanışma Derneği'nin öncülüğünde gerçekleşen programda toplanan vatandaşlar, kadına yönelik şiddeti kınadı.

Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Hatice Atay, desteklerinden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

Atay, "Sokaktayız çünkü bir kişi daha eksilmek istemiyoruz. Şiddetin bahanesi çok, kadınlarınsa susmaya niyeti yok. Erken yaşta evlilik ve çocuk gelinlere karşıyız. Türkiye'de yeterli kadın sığınma evleri ve dayanışma merkezleri yok. Bu konuda daha fazla bütçenin ayrılmasını istiyoruz. 322 günde 302 kadın öldürüldü, kadınların artık ölmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Söke Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Samed Can ise oda olarak 18 yaşından "küçük gelinlerin" saçlarını yapmama kararı aldıklarını belirtti.

Etkinliğe Söke Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant, siyasi parti temsilcileri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri katıldı.

Aydın, Söke, Güncel

Kaynak: AA

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