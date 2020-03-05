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Söke'de kamu personeline deprem eğitimi verildi

Aydın İl AFAD Başkanlığı tarafından il genelinde kamu kurum ve kuruluşların personelleri deprem konusunda eğitiliyor.

05.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:05Söke'de kamu personeline deprem eğitimi verildi
İl AFAD Başkanlığı tarafından il genelinde kamu kurum ve kuruluşların personelleri deprem konusunda eğitiliyor. "Temel Afet Bilinci Eğitim Seferberliği" konulu gerçekleşen eğitim toplantıları 'de iki gün süreyle dört grup halinde Söke Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda yapıldı.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'nun da katıldığı eğitim toplantısında AFAD görevlileri tarafından görsel sunumun yanında deprem ve afet hallerinde yapılması gerekenler anlatıldı. Bilindiği gibi Aydın ili Mart ayı içinde uluslararası deprem tatbikatına ev sahipliği yapacak. - AYDIN

Deprem, Aydın, Söke, Güncel

Kaynak: İHA

5.03.2020 11:59:07