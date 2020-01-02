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Söke' de kariyer planlaması ve bilişim zirvesi düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi UNİAK Topluluğu'nun organizasyonuyla Söke İşletme Fakültesinde düzenlenen "Kamu ve Özel Sektörde Kariyer Planlaması Yönetişim ve Bilişim Zirvesi Etkinliği" gerçekleşti.

02.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:59 Söke' de kariyer planlaması ve bilişim zirvesi düzenlendi
Adnan Menderes Üniversitesi UNİAK Topluluğu'nun organizasyonuyla İşletme Fakültesinde düzenlenen "Kamu ve Özel Sektörde Kariyer Planlaması Yönetişim ve Bilişim Zirvesi Etkinliği" gerçekleşti.

Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç'in moderatörlüğünü yaptığı panelde, Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, ADÜ Teknopark Genel Müdürü ve İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cemal İyem, INSOFTPRO AŞ Genel Müdürü Aydın Gökyiğit konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, kendi kariyer hikayelerinin yanında, kamu ve özel sektörde kariyer imkanları, girişimcilik, kariyer planlamasında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler verdiler. Etkinliğe akademik personel, lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile misafirler katılım gösterdi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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