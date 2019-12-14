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Söke'de kasım ayındaki uyuşturucu operasyonlarında 76 kişi yakalandı

Söke Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın kasım ayı içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla 76 kişi yakalandı.

14.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:50Söke'de kasım ayındaki uyuşturucu operasyonlarında 76 kişi yakalandı
Söke Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın kasım ayı içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla 76 kişi yakalandı.
Bu operasyonlarda 67 gram metamfematin, 151 gram Esrar, 232 adet uyuşturucu hap, 3 gram skunk ve 3 kök hint keneviri ele geçirildi.
Yakalanan 76 kişiden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Söke Kaymakamlığı, Güncel

Kaynak: AA

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