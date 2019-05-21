Söke'de Kaza Ucuz Atlatıldı

Söke-Milas Karayolu Yenidoğan Mahallesi mağazalar mevkiinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; karayolunda seyreden 09 JZ 099 plakalı otomobil, sürücüsü Mehmet Keser'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Hızla yol kenarına savrulan otomobil, direğe çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralanan sürücü Mehmet Keser, Söe Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araç hurdaya dönerken; Keser'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN
Yenidoğan Mahallesi
, Milas
, Söke
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA