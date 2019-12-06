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Söke'de Kıbrıs gazilerine beratları takdim edildi

Söke'de Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine KKTC tarafından layık görülen "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" takdim edildi.

06.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:54Söke'de Kıbrıs gazilerine beratları takdim edildi
'de Barış Harekatı gazilerine KKTC tarafından layık görülen "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" takdim edildi.
Kaymakamlık tarafından öğretmen evinde düzenlenen tevcih töreninde konuşan Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, gazilere Türk milleti ve Kıbrıs Türk halkı adına bir kez şükranlarını ilettiklerini belirterek, "Rahmete kavuşmuş gazilerimize ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kıbrıs sadece Kıbrıs Türklüğü'nün meselesi değil, bütün Türk dünyasının meselesidir. Sadece bir adadan, bir toprak parçasından ibaret olan bir yer değildir. Bizim açımızdan önemli bir milli davadır." dedi.
Söke Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ulvi Atmaca da geç kalınmasına rağmen gazilere yapılan onurlandırmanın memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Söke'de 46 gazinin bulunduğunu ancak bugün 41 gazi ve yakınının madalyalarını aldığını anlatan Atmaca, şehir dışındaki 5 gaziye de madalyalarını ulaştıracaklarını aktardı.

Kıbrıs, Söke, Güncel

Kaynak: AA

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