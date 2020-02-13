Haberler » Güncel » Söke'de kız kardeşler ikinci resim sergilerini açtı - Haber

Söke'de kız kardeşler ikinci resim sergilerini açtı

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 12 ve 14 yaşlarındaki kız kardeşler, ikinci kişisel resim sergilerini açtı.

13.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:51
'ın ilçesinde yaşayan 12 ve 14 yaşlarındaki kız kardeşler, ikinci kişisel resim sergilerini açtı.
Öğretmen Nebahat Alpan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Belgüzar Cemre Polat (14) ile kardeşi 6. sınıf öğrencisi Esin Beril Polat (12), resim konusundaki yetenekleriyle dikkat çekiyor.
Kız kardeşlerin Türk sinemasının ünlü isimlerini tabloya yansıttıkları resim sergisi, okul binasında sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Gazetecilere açıklama yapan anne Eylem Polat, çocuklarıyla gurur duyduğunu, elinden geldiği kadar onları destekleyeceğini söyledi.
Okulun resim öğretmeni Hatice Ayvaz Berguzar ise öğrencilerin yeteneklerini 2 yıl önce keşfettiklerini, onların bu alanda başarılı olacağına inandığını ifade etti.
Söke'de kız kardeşler ikinci resim sergilerini açtı

Aydın, Söke, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 18:54:02