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Söke'de KOSGEB bilgilendirme toplantısı

Aydın'ın Söke ilçesinde "KOSGEB bilgilendirme toplantısı" yapıldı.

15.10.2019 17:14Söke'de KOSGEB bilgilendirme toplantısı
Aydın'ın Söke ilçesinde "KOSGEB bilgilendirme toplantısı" yapıldı.
KOSGEB İl Müdürü Sadullah Dülger, Söke Ticaret Odasında düzenlenen toplantıda, özellikle ihracata yönelik çok fazla devlet desteğinin olduğunu söyledi.
Dülger, tüm girişimcileri, KOSGEB'in desteklerinden faydalanmaya davet etti.
Programa katılan AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz da kentin önemli tarım ürünlerinin katma değere dönüştürülmesi gerektiğine işaret etti.
Devlet tarafından sunulan imkanlardan yararlanılmasını isteyen Yavuz, "Sağlanan desteklemeler ve imkanlar var ancak biz Aydın olarak bunlardan şimdiye kadar pek farkında olmamışız. Bu toplantılarla sunulan imkanları daha geniş kitlelere anlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Aydın, Söke, Güncel

Kaynak: AA

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