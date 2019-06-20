Söke'de kursiyerlerin dikiş nakış sergisi

Söke Belediyesi
ve Söke Halk Eğitim Merkezi'nin işbirliğinde açılan dikiş nakış kursuna katılan kursiyerlerin yıl sonu sergisi Yenidoğan
Semt Evi'nde törenle açıldı.
Serginin açılışında konuşan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan
, Halk Eğitim Merkezi'yle koordineli olarak çalıştıklarını belirtti.
Kursa 51 kişinin katıldığını aktaran Arıkan, "Hedefimiz bu kurslarda üretilen ürünlerin kadınlarımızın aile ekonomilerine geri dönüşünü sağlayabilmek. Bu konuda çalışmalarımız var." dedi.
Konuşmanın ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi.
Kursiyerlerin yaptığı "boncuk işleme", "tel kırma", "dikiş ve ev aksesuarları"ndan oluşan el emeği ürünler beğeni topladı.