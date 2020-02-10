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Söke'de öğrenciler Atatürk için koştu

Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 96. yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapılan atletizm yarışması çekişmeye sahne oldu.

10.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:03Söke'de öğrenciler Atatürk için koştu
Atatürk'ün 'ye gelişinin 96. yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapılan atletizm yarışması çekişmeye sahne oldu.

Söke'de Atatürk Koşusu yapıldı. Okullar arası gerçekleştirilen Atatürk Koşusu yarışması Söke-Kuşadası Karayolu üzerinde, Bin 500 metrelik mesafede yapıldı. Yapılan yarışmada ortaokul erkekler kategorisinde Kocagöz Ortaokulundan Emir Demirel birinci, Çeltikçi Ortaokulundan Demir Alp Erim ikinci, 100. Yıl Atatürk Ortaokulundan Engin İçgören üçüncü oldu. Ortaokul kızlar kategorisinde Ali Rıza Efendi Ortaokulundan Tuğba Aydın birinci, Ece Çiftçi ikinci, Kocagöz Ortaokulundan Ceren Tütüncüoğlu üçüncü oldu. Lise erkekler kategorisinde H.F. Anadolu Lisesi'nden Şerif Ali Hasırcıoğlu birinci, Söke Anadolu Lisesi'nden Mehmet Kara ikinci ve Hasan Cengiz üçüncü oldu. Lise kızlar kategorisinde Amerikan Kültür Kolejinden Beyza Yaşlıoğlu birinci, Söke Anadolu Lisesi'nden Ebru Dede ikinci, Yağmur Karaman üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere madalyaları Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ve Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç tarafından takdim edildi. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Atletizm, Söke, Spor

Kaynak: İHA

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