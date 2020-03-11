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Söke'de öğrenciler, trende kitap okudu

Aydın'ın Söke ilçesinde ilkokul öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Her yerde okuyorum" projesi kapsamında trenle yolculuk yapıp kitap okudu.

11.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:04
Söke'de öğrenciler, trende kitap okudu
Aydın 'ın Söke ilçesinde ilkokul öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Her yerde okuyorum" projesi kapsamında trenle yolculuk yapıp kitap okudu.
Sıdıka İlkokulundan 190 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde trenle Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'ne yolculuk yaptı.
Öğrenciler, seyahat sürecinde yanlarında getirdikleri kitapları okudu. Seyahat sonunda öğrenciler, okudukları kitabı Atatürk İlkokuluna bağışladı.
Gazetecilere açıklama yapan Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, her yerde kitap okunabileceğini göstermek amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini, kitap bağışı ile de öğrencilerin yardımlaşma duygusunu geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler : Aydın, Söke, Güncel

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