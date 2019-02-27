Söke'de Otomobil Sulama Kanalına Uçtu

Aydın
'ın Söke
ilçesinde meydana gelen kazada otomobil sulama kanalına uçtu.
Kaza Söke- Bağarası
Karayolunda meydana geldi. Söke'den Bağarası Mahallesi yönüne hareket halinde bulunan Mehmet Karadağ
yönetimindeki 09 SM 297 plakalı özel otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yol üzerinde bulunan köprünün yanından sulama kanalına düştü. Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiyesi ekiplerince araç içinden çıkarılan Mehmet Karadağ, kazayı yaralı olarak atlattı. Sürücünün Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi
'nde tedai altına alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ucuz atlatıldı. - AYDIN
Aydın, Söke, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA